Дмитрию Шепелеву нашли работу в шоу на «Первом канале»

Скандальному ведущему Дмитрию Шепелеву нашли работу на «Первом канале». Он будет вести шоу, где правдивость слов участников проверяют на детекторе лжи и выпытывают у людей самые сокровенные тайны.

Бывшие продюсеры «Прямого эфира» готовят новый проект, где им и понадобятся услуги Дмитрия Шепелева. На программе семьи будут ругаться, громко выяснять свои отношения, обвинять друг друга, а ведущий будет проверять правдивость этих обвинений на детекторе лжи. Такое шоу – не новость для различных российских каналов: скандальную передачу «Детектор лжи» примерно с таким же сценарием вел в свое время Андрей Малахов.

Разговоры о том, что Дмитрий Шепелев будет вместо Бориса Корчевникова вести «Прямой эфир», очень быстро прекратились. Шепелев на своей страничке в соцсети не раз писал, что он – наилучшая и самая вероятная замена Корчевникову, но нынешнего ведущего «Прямого эфира» не пришлось никем заменять. Борис прекрасно справляется на двух работах – и на канале «Спас» для верующих, и в «Прямом эфире».

Все проекты, который вел Дмитрий Шепелев на «Первом канале», прекратили свое существование. Больше года не выходят в эфир шоу «Достояние Республики» и «Два голоса». Шепелев мечтает об авторской передаче на манер американских, в которой будут интервью, звезды, много юмора и новостей. В последний раз его видели на телевидении во время презентации книги «Жанна» об умершей от рака Фриске. Ведущий посвятил произведение борьбе, которую вела его любимая женщина с тяжелым онкологическим заболеванием.