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Накануне Александра Крутая, повзрослевшая дочь Игоря Крутого, отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 14 лет. Так как она старается избегать публичности, общественность узнала о её празднике после того, как её мать Ольга Крутая поздравила дочь в своем аккаунте соцсети «Инстаграм».

Дочь Игоря Крутого отпраздновала день рождения
Фото: Kudago.com

Александра Крутая старается избегать камер и какойлибо публичности в жизни, девочка даже ведет закрытые аккаунты в социальных сетях. Поэтому поклонники семьи Игоря Крутого могут лишь только догадываться о том, что происходит в жизни подрастающей Александры. Недавно ей исполнилось 14 лет, об этом радостном событии общественности сообщила её мать, опубликовав поздравительный пост в «Инстаграме», к которому прикрепила фотографию Александры.

Сашенька, любимая, с Днем рождения! Будь здоровой и счастливой! Пусть тебя всю жизнь окружают преданные друзья.❤️❤️❤️❤️❤️Happy Birthday my love!#bdvacationtimefamily.

A post shared by Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi) on

В комментарии к публикации она пожелала дочери здоровья и счастья, а также верных друзей рядом. Подписчики Ольги присоединились к поздравлениям, написав уйму пожеланий в комментариях. Многие из них отметили, что Александра уже сейчас выглядит как настоящая красавица. Некоторым внешность именинницы напомнила знаменитую актрису Миллу Йовович, по мнению пользователей, девочка очень похожа на неё чертами лица.

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