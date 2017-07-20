Дочь Игоря Крутого отпраздновала день рождения

Накануне Александра Крутая, повзрослевшая дочь Игоря Крутого, отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 14 лет. Так как она старается избегать публичности, общественность узнала о её празднике после того, как её мать Ольга Крутая поздравила дочь в своем аккаунте соцсети «Инстаграм».

Александра Крутая старается избегать камер и какой—либо публичности в жизни, девочка даже ведет закрытые аккаунты в социальных сетях. Поэтому поклонники семьи Игоря Крутого могут лишь только догадываться о том, что происходит в жизни подрастающей Александры. Недавно ей исполнилось 14 лет, об этом радостном событии общественности сообщила её мать, опубликовав поздравительный пост в «Инстаграме», к которому прикрепила фотографию Александры.

Сашенька, любимая, с Днем рождения! Будь здоровой и счастливой! Пусть тебя всю жизнь окружают преданные друзья.❤️❤️❤️❤️❤️Happy Birthday my love!#bdvacationtimefamily. A post shared by Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi) on Jul 18, 2017 at 4:23am PDT

В комментарии к публикации она пожелала дочери здоровья и счастья, а также верных друзей рядом. Подписчики Ольги присоединились к поздравлениям, написав уйму пожеланий в комментариях. Многие из них отметили, что Александра уже сейчас выглядит как настоящая красавица. Некоторым внешность именинницы напомнила знаменитую актрису Миллу Йовович, по мнению пользователей, девочка очень похожа на неё чертами лица.