Дочь Ким Бейсингер снялась обнаженной: девушка мечтает о модельной карьере

Айрленд Болдуин не планирует идти по стопам своих известных родителей, а решила попробовать свои силы в качестве модели. Девушка поделилась в своем блоге снимком, на котором полностью обнаженная.

Наследница Ким Бейсингер и Алека Болдуина мечтает о модельной карьере. Девушка уже успела принять участие в съемках для популярных журналов, выходила на подиум, а недавно поделилась со своими поклонниками в Инстаграм один из снимков откровенной фотосессии. На фото Айрленд полностью обнажена: «Это самое интересное мое приключение». Данный снимок является работой профессионального фотографа Тревола Флореса.

Модель ранее подчеркивала, что не в восторге, когда ее сравнивают с матерью, но в этот раз сама дала повод. У Ким Бейсингер имеются фото такого плана, они были сняты для мужского журнала. Дочь повторила позу, ракурс матери.

Напомним, молодая девушка является приверженцем здорового образа жизни, подчеркивая, что ее рацион не характеризуется жесткими требованиями, как у большинства участниц модельного бизнеса. Айрленд не гонится за модельными стандартами, иногда позволяя себе немного дать слабость, в виде употребления мучного, пива. Несмотря на это, девушка может похвастаться прекрасной фигурой.