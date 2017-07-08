Дочь Пола Уокера Мидоу Рэйн вернулась в свой «Инсаграм» после годичного молчания

Дочь покойного актера «Форсажа» Пола Уокера вернулась в свой «Инстаграм» — Мидоу Рэйн практически год сохраняла молчание, теперь решила снова вести страничку. Поклонники девушки отмечают, что в 18 она еще красивее, чем была в 17, а внешне она – копия отец.

Поклонники дочери актера Пола Уокера Мидоу Рэйн рады тому, что их любимица нашла в себе силы вернуться в «Инстаграм». В 2013 году девушка потеряла отца, год она как-то держалась, пытаясь вести социальные сети, но горе взяло верх над Мидоу Рэйн – каждый комментарий так или иначе напоминал ей об отце, в ней видели только продолжение покойной звезды «Форсажа». Сейчас артисту было бы 44 года.

A post shared by Meadow Walker (@meadowwalker) on Jul 5, 2017 at 11:25am PDT

СМИ отмечают, что у Мидоу Рэйн очень много достоинств помимо красоты, и такой ее мог воспитать только отец. В детстве девочка была самым настоящим ангелочком, а в 18 – юная цветущая красавица. В 13 она выразила желание жить с папой, а не с мамой на Гавайях и переехала к актеру, но ее счастье длилось всего год. Сейчас ее постоянно зовут на фотосессии: идеальная стройность девочки прекрасно сочетается с ясными, пронзительными глазами известного артиста.

Мидоу Рэйн искренне считает, что красота не важнее доброты, и организовала фонд имени своего отца. «Папа часто проявлял «спонтанные проявления доброй воли» — он помогал животным, океану. Я хочу поделиться с миром его добротой», — рассказывает Мидоу Рэйн. С деньгами для фонда наследнице Пола Уокера помогли фанаты франшизы «Форсаж» — покупали не только билеты на последний фильм, но и вход на съемочную площадку и даже возможность весело провести время с актерами фильма.