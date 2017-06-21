Дочь Розы Сябитовой снялась для рекламы массажного салона

Недавно пользователи социальных сетей раскритиковали дочь Розы Сябитовой из-за того, что та выглядит хуже своей матери. В ответ на это девушка стала чаще посещать салоны красоты и публиковать в микроблоге различные рекламные публикации. На этот раз она снялась в рекламе массажного салона.

Осенью прошлого года недоброжелатели обрушили жесткую критику на Ксению Сябитову за то, что она, по их мнению, выглядит хуже, чем её мать. Некоторые из них даже порекомендовали девушке начать заниматься в спортивном зале, чтобы та сбросила лишние килограммы. В ответ на это девушка стала больше времени уделять своей внешности, проводя много времени в салонах красоты. Теперь в микроблоге девушки все чаще стали появляется рекламные публикации. Например, на одной из таких фотографий, она подвергается удалению жировых отложений на животе, а на другой — ей делают маникюр.

На этот раз она решилась сделать куда более смелый рекламный пост, ради которого она предстала перед своими подписчиками обнаженной. На опубликованной фотографии девушка лежит на массажной кушетке, тем самым рекламируя массажный салон.

Напомним, недавно Роза Сябитова рассказала, что Ксения хочет пойти по ее стопам, так же стать телеведущей. Роза не сомневается, что у её дочери обязательно получится осуществить свои желания, и она сможет занять её место.