Документальный фильм об Императрице: Ирина Аллегрова рассказала о секрете творческого долголетия

В честь 25 лет со дня выхода Ирины Аллегровой на сцену с сольной программой о ней сняли документальный фильм. Прошло немало лет, но певица по-прежнему собирает большие стадионы поклонников.

Страсть к сцене женщине передал ее отец Александр Саркисов. Будучи мальчиком он ушел в цирк, где за свою стремительность его прозвали «Аллегрис». Позже он решил из своего прозвища создать фамилию. Жизнь в цирке дала понять Саркису, что он всю свою жизнь должен посвятить театру музыкальной направленности. В данной киноленте певица рассказала о своем секрете творческого долголетия, хорошей форме. В этом ей помогают кавказские корни, именно они определили ее характер, но и усложнили отношения с сильным полом.

Поклонники певицы в фильме узнают, что первой ее неразделимой любовь был Муслим Магомаев. Эстрадный певец дружил с родными Аллегровой, именно он дал первые уроки музыки будущей любительницы миллионной публики. Она рассказала, что мужчина сразу увидел в ней будущую звезду. Отмечается, что ее личная жизнь могла не удаться из-за ее высокой планки. За всю жизнь женщина выходила замуж 4 раза, с последним супругом они обвенчались в церкви. Благодаря данному документальному фильму поклонники певицы смогут узнать о ней много нового.