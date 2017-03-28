Дроздова Ольга рассказала о своей личной жизни

Ольга Дроздова недавно откровенно прокомментировала отношения с актером Дмитрием Певцовым. По словам женщины, их сын Елисей был нагулян мужем с соседкой.

Брак Дроздовой и Певцова длился на протяжении 22 лет. Она призналась, что их отношения были построены на терпении актера: «С каждым годом я все больше учусь данному качеству, понимаю, что если промолчу, сберегу себя и супруга. Конечно можно и не промолчать, но что можно услышать в ответ? Могут прочитать нотацию на протяжении пары часов, или назовут дураком. Неприятно! Если имеешь желание всегда говорить праву, нужно жить самому в лесу. Без товарищества никуда, это великое дело. Когда находишь родного человека, с ним переживешь любую ситуацию. Между друзьями происходит разное, но настоящие очень редко могут разойтись».

Женщина признается, что не является собственницей. Как-то в одном из интервью она поведала, что если полюбит другого человека, примет решение уйти от Дмитрия.

«Это может произойти в любое время. Уже не хочу разводиться, потому что будет неудобно перед людьми. Говорила супругу, сейчас такое время, если надумаешь обзавестись любовницей, обязательно предупредили. Сейчас же можно водить романы с 20-летними», — говорит Дроздова.

Семья занимается воспитание 9-летнего наследника. По словам женщины, мальчик совершенно на нее не похож, она в шутку считает, что муж нагулял ребенка с соседкой.

«У сына есть многое от папы. Даже на узи профиль был точно, как у Димы», — рассказала жена актера.