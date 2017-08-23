Двойник Путина пополнил базу украинского портала «Миротворец». Как указано на самом сайте, причиной внесения мужчины в ряды «врагов страны» стало незаконное пересечение им украинской границы и участие в пропагандистской киноленте «Каникулы президента».

Стало известно о пополнении базы на украинском сайте «Миротворец», в котором публикуется информация о «врагах страны». На этот раз в этот список попал двойник Путина – Дмитрий Грачев. Помимо резидента «Comedy Club» попали на сайт практически все участники съемок киноленты Ильи Шерстобитова, которая снималась на территории Крыма. На портале указана причина такого решения – сознательное нарушение украинской границы. Также Украина посчитала, что фильм «Каникулы президента» несет пропаганду Кремля.

Шерстобитов заявил, что очень расстроился, узнав об этой новости. Он считает, что власти Незалежной ищут врагов там, где их нет.

«Наш фильм нельзя назвать пропагандистским, мы не выкрикивали никаких антиукраинских лозунгов и никого не высмеивали. Тем не менее почти всю съемочную группу внесли в этот злосчастный список, причем под раздачу попали даже те, кто в Крыму не был. Ведь фильм мы снимали и в Москве, и в Липецкой области, и в Ростове, то есть в Крыму довелось побывать не всем, однако в Украине долго не разбирались и всех подряд добавили в этот «черный список», — заявил он.

Режиссер также признался, что посещает Крым нечасто, в последний раз он был здесь в середине 90-х. Сам Грачев также является редким гостем российского полуострова. Но в скором времени резидент планирует провести здесь отпуск, так как пейзажи местности его поразили.

Необходимо отметить, что юморист известен благодаря пародиям на российского президента. Ранее на этот сайт также попал Евгений Петросян, Мария Порошина, Сергей Безруков. Что касается картины, из-за которой разгорелся скандал, она появится в прокате в январе следующего года.