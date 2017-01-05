Джанет Джексон назвала наследника Эйссу

Недавно певица Джанет Джексон родила ребенка. В свои 50 лет, у женщины это первый ребенок. Об этом передает российское издание.

Это счастливое событие произошло 3 января. Сообщается, что ребенок появился на свет в Лондоне, где певица вместе с супругом Виссамом аль-Мана, который является катарским миллиардером, проживает с 2012 года. Пока не сообщается, смогла ли женщина родить естественным путем или использовали кесарево сечение. Родственники новоиспеченной мамы рассказали, что Джанет с ребенком чувствуют себя хорошо. Пара выбрала для наследника имя Эйссу.

Необходимо уточнить, что планировать интересное положение певица стала сразу после бракосочетания. Для этого она приняла решение сократить свои гастроли. Весной прошлого года певица даже отложила тур, заявив, о планировании беременности. В сентябре журналисты сфотографировали будущую маму с уже округлившимся животиком. Это произошло, когда пара была в мебельном магазине Лондона. А через время певица сама дала добро журналу People опубликовать ее личное фото, где видно ее деликатное положение.

Напомним, миллионер является ее третьим супругом. После новости о беременности первый муж женщины стал утверждать, что она родила еще в 18 лет, но о судьбе ребенка не известно никому.