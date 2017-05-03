Популярная американская певица Джанет Джексон уходит от ревнивого и вспыльчивого мужа Виссама аль-Манна даже несмотря на то, что их совместному сыну всего четыре месяца. Звезда намерена вернуться на сцену и возобновить гастрольную деятельность.

Певица Джанет Джексон, переживающая развод с супругом, записала видеообращение поклонникам. В нем сестра Майкла Джексона заявила, что ее уход от Виссама аль Манна – вопрос решенный, спорные моменты решаются в суде, а Бога она благодарит за ребенка, который, по ее словам, хорошенький, милый и самое главное — здоровый.

Чтоб прокормить себя и сына Иссу, Джексон возвращается на сцену. Примерно год назад она была вынуждена прервать тур, почувствовав, что беременна. Теперь же турне «State of the World Tour» будет продолжено – исполнительница посетит 56 городов и начнет с Лафейетта (Луизиана).

Мамой Джанет Джексон в первый раз стала в 50 лет. Врачи порекомендовали ей поберечь себя, не выступать, отменить концерты. Тогда же певица порадовала своих фолловеров новостью о том, что у нее и катарского миллионера Манна будет ребенок.

Да мы расстались с мои мужем, мы решаем вопрос в суде. Остальное в руках Бога. Я благодарна Господу за моего прекрасного ребенка — красивого, здорового и такого очаровательного.

Экс-супруги не выносят сор из избы и не распространяются о причинах развода. Но ходят слухи, что катарец ревнив и вспыльчив. Он ревновал Джанет к карьере, успеху, к сцене, ее друзьям и коллегам, запрещал носить слишком откровенные сценические костюмы. Поклонники утешают любимицу как могут: несмотря на то, что сыну нет и годика, Джанет разводится, не выдержав тотального контроля со стороны мужа.