Джим Керри снова оказался в эпицентре скандала, связанного со смертью его ирландской подруги Катрионы Уайт. Выяснилось, что он не оплатил похороны, хотя обещал это сделать. Также мать девушки продолжает обвинять его в смерти дочери. На этот раз она рассказала журналистам, что Джим заразил ее тремя венерическими болезнями.

Имя американского актера Джима Керри снова в центре внимания СМИ. Продолжается его судебная тяжба с родственниками покончившей жизнь самоубийством канадки Катрионы Уайт, которую Керри бросил незадолго до смерти.

В качестве обвинителей выступают не только мать девушки, но и ее бывший муж, который уже заявил в иске, что Керри, зная о серьезных психиатрических проблемах своей подруги, снабжал ее сильнодействующими лекарствами, с помощью которых та и отправилась на тот свет.

Теперь мать Катрионы добавила новую порцию масла в огонь скандала вокруг Керри. Она заявила, что он обманул всех, когда публично пообещал оплатить похороны ее дочери. С того дня семья погибшей не получила от него ни цента, а похороны прошли еще в 2015 году.

Сам Джим подтвердил, что действительно, мать Катрионы не лжет, и он не оплачивал похоронные обряды. Он оправдывался тем, что один из близких родственников девушки является владельцем похоронного бюро, поэтому Керри был уверен, что тот и понес все расходы.

Мать Катрионы продолжает добавлять обвинительные пункты в иск против Джима. Также она заявила, что он заразил ее дочь сразу тремя венерическими заболеваниями, с которыми та не смогла справиться и, по признанию покойной, чувствовала себя “грязной”. Это тоже могло толкнуть ее на самоубийство, считает истица.