Актер Джим Парсонс, снявшийся в фильме “Теория большого взрыва», принял предложение о замужестве от своего бой-френда. Его мужем стал Тодд Спивак, работающий дизайнером печатной продукции. С ним Шелдон встречается уже двенадцать лет. Свадьба прошла в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Один из самых богатых актеров США по версии Forbes, Джим Парсонс, принял предложение о замужестве. Мужем актера стал Тодд Спивак, графический дизайнер, с которым у Джима были романтические отношения еще с начала двухтысячных. Открыто о своем секс-предпочтении Парсонс объявил всем только пять лет назад, в 2012 году, еще через три года Верховный суд объявил легальными однополые браки по всей территории Америки.

Свадьба Тодда и Джима прошла в Нью-Йорке, в ресторане Rainbow Room. В сети Инстаграм уже появилась серия свадебных фото, которые Джим выложил для своих поклонников. На них под аркой из нежных цветов, молодые дают друг другу обещания быть вместе до конца жизни, а также исполняют свой первый танец. Парсонс особо поблагодарил за организацию свадебного мероприятия свою подругу Мелиссу Макнили.

Напомним, что Джим Парсонс известен российскому зрителю по ряду фильмов, таких как: “Теория большого взрыва”, где он сыграл Шелдона, “Обыкновенное сердце” и другим. В марте 2015 года актер был удостоен собственной звезды на Аллее Славы в Голливуде.