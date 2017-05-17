Общественности стало известно, что официально ведущим церемонии вручения «Оскар» в 2018 году станет Джимми Киммел, который и в этом году вел церемонию. Своей манерой поведения, харизмой и умением до последнего держать интригу стали главными преимуществами Джимми, который и назначен ведущим и в этом году.

По утверждению Шерил Бун Айзекс, являющаяся Президентом Американской академии киноискусства, Джимми Киммел является одним из самых ярких и запоминающихся ведущих церемонии «Оскар», благодаря которому зрители в зале и на экранах до последнего были заинтригованы происходящим.

Относительно продюсеров церемонии и его режиссеров, то в 2018 году по сравнению с 2017 годом также ничего не измениться. На место продюсера и режиссера назначены Майклу Де Луке и Дженнифер Тодд. По отзывам той же Шерил Бун Айзекс, это идеальная команда, предназначенная для создания оскароносного шоу. Эти люди в тандеме, по словам Президента киноискусства, способны создать невероятную атмосферу праздника с шедевральными декорациями.

Также Шерил Бун Айзек высказалась и по поводу допущенной в этом году ошибки, которая привела к награждению тех, кто награду не получил. Она отметила, что, не смотря на то, что такая ошибка была допущена, необходимо признать умение и компетентность тех, кто достойно вышел из этой ситуации, не допустив дальнейшего скандала.

По официальной версии, ведущим был предоставлен не тот конверт с победителями. Просто сотрудник, который должен быть поместить лист с названием лучшего фильма в конверт, поместил в него не то название, запутав всех присутствующих на номинации. Сначала озвучили информацию, что победу одержал мюзикл «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла. Потом ошибка была признана, и победу отдали фильму «Лунный свет» Барри Дженкинса.