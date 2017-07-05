Джина Лоллобриджида отметила вчера, четвертого июля, свое девяностолетие. В Риме по этому случаю расстелили ковровую дорожку. На свой юбилей великая Лоллобриджида представит публике созданную ею скульптурную композицию. Фотографией и скульптурой актриса увлекается последние тридцать лет.

По сообщению ИА ТАСС, известной во всем мире итальянской актрисе Джине Лоллобриджиде вчера исполнилось девяносто лет. Юбилей своей любимицы Рим отметил красной ковровой дорожкой, на которой Джина представит последнюю скульптуру, над которой она работала продолжительное время. Помимо головокружительной карьеры в кинематографе, Лоллобриджида смогла стать успешным скульптором. Ее работы можно увидеть на выставках в разных странах мира, где их покупают частные коллекционеры.

Сниматься в кино, Джина перестала около тридцати лет назад. По ее словам, тогда она увидела, что кино перестало быть качественным и охладела к роли актрисы. Она снова нашла себя в фотографии и скульптуре. Среди тех, кого она снимала, было немало громких имен, например, Фидель Кастро, которого она не только фотографировала, но и брала у него интервью в 1973 году.

По признанию Лоллобриджиды, она не хотела сниматься в кино и попала в него случайно. Когда-то она приехала в Рим учиться вокальному искусству, мечтала петь в опере. Но у ее родителей не было денег на такое образование, а ей, как победительнице конкурса “Мисс Италия -1947”, тогда предлагали приличные деньги даже за совсем небольшие роли именно в кино.

Несмотря на многочисленные сердечные увлечения, в браке актриса была всего лишь один раз, с югославским врачом, от которого она имеет единственного сына.