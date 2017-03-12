Великобританию потрясла печальная новость о кончине известного актера. Ночью 10 марта у себя дома умер Джон Форджэм.

Стало известно, что Форджэм скончался в 02:30 по местному времени. Актер стал популярным благодаря таким кинолентам, как: «Жены футболистов», «Поцелуй дракона», «Последний детектив», «Костолом». Причиной смерти знаменитости стало падение с собственной кровати, в результате которой он получил перелом ключицы. Это произошло в то время, как мужчина спал. Врачи, которые приехали на вызов, заявили, что у актера открылось внутреннее кровотечение, им не удалось его спасти.

Напомним, мужчина родился в 1941 году, получил образование в Королевской академии драматического искусства. У мужчины была супруга Арлин Гаршиано, с которой они прожили в браке на протяжении двух лет, в 2006 году пара распалась. Карьера в кино у 76-летнего мужчины началась с сериала «ITV Премьера недели», работа относится к жанру драма, комедия. Что касается последней роли, она была исполнена в фильме 2007 года «Комната пыток». Здесь актер сыграл главную роль. За всю карьеру у Джона Форджэма насчитывается 71 работа в кинолентах. Его коллеги отмечают, что мужчина полностью отдавался роли, с ним легко было работать.