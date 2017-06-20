Джордж Клуни познает счастье отцовства

Как сообщают близкие друзья Джоржа Клуни, актер практически круглые сутки проводит рядом с новорождёнными близнецами. Даже ночью он сам бежит к детям когда они плачут, чтобы поменять памперсы или покормить.

Амаль Клуни никак не может перестать восхищаться своим мужем — Джорджем Клуни, который всё время проводит рядом с новорожденными детьми. Как утверждает близкий друг семьи, Джордж специально организовал свою работу так, чтобы проводить с детьми как можно больше времени. Счастливый отец перестал спать по ночам, потому, что как только в их доме раздается детский плач, он сразу бежит к детям, чтобы поменять им памперсы или покормить.

Также звёздные супруги приняли решение на первое время отказаться от услуг няни. Скорее всего, это произойдет не скоро, так как Джордж и Амаль действительно счастливы, ухаживая за детьми самостоятельно. Напомним, Джордж стал отцом в начале лета, его дети родились в британской клинике, где роды принимал знаменитый Торп—Бистон, который принимал роды у Кейт Миддлтон.