Джордж Майкл скончался по естественным причинам – судмедэксперты

Джордж Майкл скончался от естественных причин. К такому выводу пришли эксперты, занимающиеся исследованием организма умершего артиста.

Даррен Солтер из Оксфордшира сообщил, что поводов для дальнейшего следствия в отношении смерти Майкла, нет, а эксперты получили точный диагноз. Правда, общественности этот диагноз так и не назвали. Ранее причиной смерти называли сердечную недостаточность. Теперь сообщается только, что причины смерти знаменитого исполнителя естественные. Речи об умышленном убийстве или самоубийстве не идет.

Таким образом, расследование смерти знаменитости можно считать официально оконченным. Напомним, что в связи с патологоанатомической экспертизой похороны Джорджа Майкла переносились несколько раз. Поэтому его тело не предали земле до текущего времени. Ожидается, что в ближайшее время станут известны время и место проведения прощальной церемонии и похорон. Пока никаких деталей на этот счет не было.

Напоминаем, что певец и композитор Джордж Майкл скончался на Рождество в декабре прошлого года. Смерти артиста повергла в глубокий траур миллионов его поклонников по всему миру. Для них его уход стал полнейшей неожиданностью.

После кончины артиста начали возникать дискуссии вокруг судьбы его наследства. Точная судьба огромного состояния Джорджа до сих пор не установлена.

Помимо всего прочего, известно, что в последние месяцы Майкл активно боролся с зависимостью от сильного наркотика – героина. Согласно одной из версий, певец умер именно из-за того, что его сердце не выдержало нагрузок.