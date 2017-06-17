Джулия Пиментел: бразильянка с естественной красотой бросила вызов «силиконовым моделям»

Новая «звезда Инстаграма» Джулия Пиментел становится популярнее день ото дня: пышные формы у девушки свои, этим она выгодно отличается от «силиконовых кукол» из социальных сетей. Молодым людям тоже надоел силикон в девушках, потому они выражают восхищение смелой бразильянкой.

Модельные агентства Бразилии все больше предпочитают естественную красоту в девушках, без имплантов и ботокса, и уроженка бразильского города Гама идеально подошла одному из них. С Джулией подписали контракт, а на ее «Инстаграм» подписаны 55 тыс. любителей красивого и натурального. Пока Джулии достаточно и 44-х фотографий, чтобы привлекать внимание и удерживать его. Девушке пророчат большое будущее на самых известных мировых подиумах: она сочетает в себе идеальную фигуру, милое личико и длинные волосы.

O gato parece irritado A post shared by Jhulia Pimentel 👼 (@jhuliapimentel__) on Apr 4, 2017 at 9:27am PDT

Подписчицы завидуют Джулии – бразильянки обладают прекрасными фигурами: все при них и при этом ничего лишнего. Большинство девушек вынуждены прилагать усилия, чтобы соответствовать идеальным параметрам. Потому находятся и завистницы, которые прикрываются нравственностью и моралью. Они пишут, что Джулия еще молоденькая, а уже развратная – ее фотографии слишком откровенны. Подобного рода комментарии девушка получает даже на русском языке.

Half blooded 👌 A post shared by Jhulia Pimentel 👼 (@jhuliapimentel__) on Feb 3, 2017 at 7:50am PST

Находятся и те, кто упрекает Джулию Пиментел не в развратности, а во лжи: форум «Маленькая некрасивая лгунья» проанализировал фотографии Джулии и пришел к выводу, что она вполне могла лечь под нож хирурга. Девочки-подростки с возрастом не настолько резко меняются всего за несколько лет.