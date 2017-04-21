Алексей Лопаткин, бывший депутат Государственной думы г. Кирова, член партии “Единая Россия” был задержан в аэропорту Внуково за перевозку кокаина. Общий вес изъятых веществ равен 5,3 грамма. Сам Лопаткин во время обыска находился под воздействием наркотического опьянения.

Вчера, 20 апреля, в московском аэропорту Внуково, представители таможни задержали для досмотра бывшего кировского депутата Госдумы, Алексея Лопаткина. Специалисты отдела по борьбе с контрабандой наркотических веществ получили информацию о возможной перевозке запрещенных веществ кем-то из пассажиров рейса “Милан — Москва”. В качестве подозреваемого таможенники быстро определили 45-летнего А. Лопаткина, возвращавшегося в Россию тем рейсом.

При задержании экс-депутат не стал сопротивляться и сам выдал таможенникам часть запрещенного груза (спрессованное вещество в полиэтиленовом пакете). При досмотре его багажа служебная собака нашла еще один пакетик с аналогичным веществом в чехле для лыж. Лопаткин признался, что пытался провезти из-за границы кокаин, общим весом 5,3 грамма. Сам мужчина находился в наркотическом опьянении, что зафиксировано в акте медицинского освидетельствования.

На данный момент, в отношении Алексея Лопаткина возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 Уголовного Кодекса. Все материалы в отношении его переданы в линейный отдел внуковского МВД.

Помимо поста в высших эшелонах власти города Кирова, А. Лопаткин занимал должность главы крупной строительной компании “УКС Авитек” и являлся членом политического совета партии “Единая Россия”.