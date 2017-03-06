Егор Кончаловский и Любовь Толкалина расстались: женщина не смогла стать частью большой семьи

Недавно стало известно, что Егор Кончаловский расстался со своей супругой Любовь Талкалиной. На сегодняшний день каждый из них живет своей жизнью.

После того, как пара заявила о своем разводе, поклонники не давали им прохода, они хотели узнать подробности. Несмотря на то, что бывшие супруги не хотели делиться подробностями разрыва, они все же решили дать интервью одному из российских журналов. По их словам, после расставания, они живут собственной жизнью: «Мы никого не обманывали, мы на самом деле не расстаемся. Мы развелись еще 7 лет назад. Нас большое число раз разводили журналисты, хочется, чтобы этот раз был последним».

Женщина рассказала, что всегда знала, что их роман был легкомысленным, так как не видела серьезных намерений. «Я всегда знала, что не смогу вписаться в их большую семью, чтобы ни пыталась сделать. Здесь ни единого дня не почувствовала своей. Подогревал мои сомнения также и бывший супруг, со стороны которого не было попыток ввести меня в семью. Понимала, что эти отношения между нами несерьезные».

Несмотря на расставание, пара заявила, что они смогли сохранить теплые отношения. Они как друзья созваниваются друг с другом, переживают за общую дочь Машу, у которой сейчас переходной возраст.