Егор Кончаловский рассказал о бурном романе с Натальей Андрейченко

На днях стало известно, что Егор Кончаловский расстался со своей женой, и поведал всем о романе с Натальей Андрейченко.

Режиссер прожил с Любовью Толкалиной на протяжении 20 лет в гражданском браке. Несмотря на расставание пара сумела сохранить дружеские отношения, и на сегодняшний день они поддерживают связь. Кончаловский поведал, что артистка была не единственной возлюбленной в его жизни. Мужчина опубликовал фото Натальи Андрейченко у себя в блоге Инстаграм и подписал его: «С Наташей мы познакомились в конце 80-х, во время моей работы над картиной «Танго и Кэш». Для нее отвели роль в какой-то киноленте. Наши отношения можно охарактеризовать нечто большим чем дружба. У нас было что-то феерическое, взрыв. Сейчас она живет в Мексике».

Необходимо отметить, что для поста он выбрал старый снимок актрисы, на нем знаменитость в романтическом, нежном образе. Поклонники режиссера были в восторге от такой неожиданной откровенности. Андрейченко они засыпали комплиментами, также пользователи интернета отметили, что мужчина отличается галантностью и о своих бывших возлюбленных отзывается с теплотой. Стоит уточнить, что дебютировала Андрейченко в картине отца Кончаловского «Себириада», который также тепло отзывался об актрисе, утверждая, что между ними намечался роман.