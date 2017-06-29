Егор Крид получил от Виктории Бони подарок в виде настоящего тигренка

Недавно исполнитель Егор Крид отметил свой день рождения, устроив грандиозный праздник. В честь дня рождения телеведущая Виктория Боня сделала исполнителю необычный подарок, презентовав ему детеныша тигра.

Виктория назвала питомца Боней, в честь самой себя. Получив такой необычный презент, исполнитель больше не расстается с милым тигренком и везде появляется в его компании. Также, на самом праздновании его дня рождения, маленькая Боня всегда была рядом с Кридом. Празднование 23-летия Егора состоялось в московском ресторане, где собрались многочисленные знаменитости, чтобы поздравить именинника. Специально для того, чтобы собрать всех друзей и близких вокруг себя, он прервал свои гастроли и прилетел в столицу.

🐯😻 A post shared by Егор Крид (@egorkreed) on Jun 28, 2017 at 2:08pm PDT

Специально для гостей перед рестораном была постелена красная дорожка, на ней именинник вместе с членами своей семьи и подаренным питомцем встречал гостей. Перед гостями, присутствовавшими на празднике, выступали коллеги Егора по шоу-бизнесу: Натан, Мот и Клава Кока. После их выступления на сцену поднялся и сам именинник, чтобы исполнить собравшимся гостям свои хиты.