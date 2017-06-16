Егор Крид женится на Ольге Серябкиной, как только она ответит ему «да»

Популярный певец Егор Крид заявил журналистам, что готов остепениться и связать себя узами брака, как только любимая скажет «да». Имя его избранной – Ольга Серябкина из группы «Серебро».

Пошутил любимец молодежи или нет – неизвестно, но совместный клип Крида и Ольги, называющей себя Молли, очень чувственный, драматичный и посвящен любви. Отношения героев клипа могли стать отношениями исполнителей, но многие поклонники пары не исключают, что знаменитости таким образом просто пиарятся.

И Егора, и Ольгу характеризует одна общая черта – об их романах известно мало. Все слухи о себе звезды или опровергают, или игнорируют, или шутят над журналистами, надумавшими такое писать. У Егора Крида за спиной отношения с Карлой ДиБелло, но он уверял, что просто дружит с подружкой Ким Кардашьян. Серябкина вроде как увлеклась Олегом Майами, но до сих пор неизвестно, роман это или приятное общение.

I love this day. #serebro #molly #seryabkina A post shared by SEREBRO (@serebro_official) on Apr 29, 2017 at 4:44am PDT

В своем «Инстаграме» Ольга Сербякина хвастается обручальным колечком на пальце. Ее подписчицы гадают, кого певица выбрала и за кого собирается замуж – за Олега Майами или за Егора Крида. Определиться ей рано или поздно придется.

Премьера клипа «Если ты меня не любишь» состоялась 5 июня, и за эти дни видео набрало 4 млн. просмотров. Звезды гармонично смотрятся в образах влюбленных, и совершенно не чувствуется, что Ольга старше Егора на 10 лет. Одним поклонникам очень нравятся две звезды в роли мужа и жены, а другие уверены, что если женщина старше – рано или поздно у пары начнутся проблемы.