Егор Холявин, являющийся в прошлом участником телевизионного проекта «Дом-2», по утверждению его поклонников, уже переборщил со своим преображением и стал больше похож на девушку, чем на парня. Подписчики просят остановиться звезду, но он не преклонен.

Бывший участник телевизионного проекта «Дом-2» Егор Холявин, желающий любыми путями достичь своего эталона красоты, по мнению своих поклонников, перегибает палку. Сам Егор запомнился зрителям телепроекта как пухленький парень в очках, который не обладает никакими выразительными чертами лица и не может быть охарактеризован как эдакий «красавчик». После ухода с проекта молодой человек решил изменить свою внешность, используя разнообразные способы улучшить свой образ, в том числе и пластические операции. И все бы ничего, но после того, как парень сделал себе перманентный макияж, подчеркнув брови и глаза, поклонники обеспокоились одержимостью парня.

Ребят, если вы хотите знать сколько зарабатывают участники телепроекта и по каким причинам из Дома-2 уходят топовые "старички", то вы найдёте всю информацию здесь: @domnovosti A post shared by Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) on May 12, 2017 at 6:03am PDT

Опубликованная в Инстаграмме фотография, где изображен Егор, была сопровождена комментариями фоловеров, которые наполнены просьбами остановиться, смыть всю эту косметику и показать свое настоящее лицо, мужское. Были даже те, кто озвучил версию о женственности участника, о его схожести с представительницами прекрасного пола.

«Зачем столько косметики? Покажи настоящее лицо и кожу», «Как мумия! Зачем так себя испортил. Ведь как похудел, был же нормальным», «Что ты сделал с собой? нормальный парень был, а теперь страшно смотреть, ты, когда похудел, вообще стал завидным женихом, а сейчас что это? Пару годков полюбуются тобой и забудут о тебе», «Что ты натворил? Зачем так издеваться над собой? Такое впечатление, что ты ненастоящий. И почему фотки почти все с одного ракурса? Почему нет улыбки? Или боишься мимических морщин? А лучше женись, чтобы вся дурь вышла из головы», — писали фолловеры.

Сам Егор Холявин не беспокоиться по поводу комментариев, поскольку считает, что он близок к своему идеалу – схожести с Кеном. Он очень рад, что преобразился, поскольку раньше его собственное отражение ему не нравилось.

Еще один вопрос, который волновал большинство поклонников, — это финансовая составляющая, ведь все процедуры и операции стоят денег, которых у бывшего участника нет. Но сам Егор Холявин признался, что у него есть спонсор, помогающий ему осуществить мечту.