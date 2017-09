Екатерина Андреева рассказала, что лучше употреблять вместо вина

Что это за тайные знаки?Что налито у кота в бокале?🍷🍷🍷Он пьёт красное?Креплёное?Сухое?🍾🍾🍾Уже TOO LATE об этом думать…😂😂😂 Будем писать письмо в фирму Сен Лоран,чтоб они новые вышивки на жакете сделали- Ещё не вечер…,Все ОК…,Я люблю тебя жизнь…,Я люблю тебя Россия,дорогая моя Русь…,Не вешать нос,гардемарины…,1 канал-forever…А мы всем советуем пить воду,а не красненькое,🍷🍷🍷как кот.ШОБЫ не мерещилось.Ну и для здоровья полезнее.☝️☝️☝️И все заинтересованные лица 😜😜😜пусть вслух читают книгу моего любимого шамана Дона Мигеля Руиса "Четыре соглашения",особенно главу,где сей Уважаемый знаток тайного объясняет почему построение предположений 😳😳😳приводит к провалу.😂😂😂😜😜😜👍👍👍Всем ,кто обсуждает надпись TOO LATE на жакете,который сшил Сен Лоран-посвящается😜😜😜 #ялюблюсвоюработу #я #кот #вино #cat #me #wine #выстройпредположениезаблудисьвтрёхсоснахивыдавайжелаемоезадействительное #котнепейкозлёночкомстанешьатвоейкошкекозелненужен #истинаневсегдаввине #фантазиянатему #снамиопасноноинтересно

