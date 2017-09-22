Екатерина Андреева рассказала, что лучше употреблять вместо вина

Телеведущая Екатерина Андреева, имеющая репутацию пропагандистки здорового образа жизни, рассказала подписчикам своего микроблога о том, что лучше употреблять вместо красного вина.

Многие знают, что Екатерина Андреева является сторонницей здорового образа жизни. Она неоднократно рассказывала о том, что считает очень полезным употребление овощей, воды и различных круп. Екатерина настолько часто делится с поклонниками тайнами красоты, что создается впечатление, будто бы она смогла написать об этом целую книгу. На этот раз она написала в своем микроблоге о секрете стройной фигуры. Как оказалось, она каждый день в большом количестве употребляет водородную воду, которая обладает множеством положительных свойств. С её помощью можно хорошо выводить токсичные вещества из организма, а также благотворно повлиять на метаболизм. Поэтому в недавней публикации она порекомендовала подписчикам употребление воды вместо красного вина.

Отметим, что за кожей лица телеведущая следит также тщательно, как и за организмом. Недавно она рассказывала, что добивается безупречного вида своей кожи с помощью иглоукалывания. В подтверждение этому она разместила в микроблоге видеозапись, на которой была запечатлена с тремя сотнями иголок, воткнутых в её кожу. Тем самым она опровергла многочисленные слухи о том, что пользуется услугами пластической хирургии. Как она утверждает, иглоукалывание является единственным способом омоложения, которым она действительно пользуется.