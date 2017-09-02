Екатерина Ифтоди доказала в суде, что Борис Немцов – отец ее ребенка

У покойного политика Бориса Немцова появился еще один законный наследник – его любовница Екатерина Ифтоди судебно доказала, что родила сына Борю от Немцова. Суд отмечает, что истица очень довольна – экспертиза ДНК не будет врать, а у ее сына есть теперь права на часть наследства политика, и остальным детям бывшего вице-премьера придется поделиться.

У застреленного в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова теперь не четверо, а пятеро детей. Его любовница Екатерина Ифтоди, которая никогда не была гражданской женой политика, доказала, что ее сын Боря – сын бывшего вице-премьера России. Другие женщины застреленного политика и их взрослые дети не хотели делиться наследством, которые исчисляется в миллиарде, но теперь им придется уступить в пользу еще одной бывшей семьи Бориса Немцова. Дочь Бориса Немцова и его секретаря Ирины Королевой тоже малолетняя, интересы Софии отстаивала мать. Взрослые дети политика и две его гражданские жены ни разу не пришли в суд, а все свои возмущения действиями Ифтоди передавали через адвокатов.

Материалы для анализа ДНК достались Екатерине Ифтоди нелегко – суд отказывал ей в признании ее ребенка сыном Бориса Немцова, эксгумацию тела политика ей тоже не дали провести. Законные дети Немцова категорически отказывались давать еще одной соискательнице наследства с ребенком материалы для анализа ДНК. Что касается самого Бориса Ефимовича, то он обещал любовнице признать сына, но не занимался этим вопросом.

Оппоненты Екатерины Ифтоди в лице ее жен, детей и даже матери политика Дины Эйдман обязательно подадут апелляцию, узнав о решении суда, но на это им выделено всего десять дней, а с экспертизой не поспоришь. Если отцовство — 99,9%, то оспорить данный факт невозможно.