Екатерина Климова опубликовала фотографию дочери от Гелы Месхи

Екатерина Климова редко показывает поклонникам свою дочь — Бэллу, отцом которой является актер Гела Месхи. И вот, недавно она решила порадовать подписчиков, опубликовав в микроблоге фотографию маленькой Бэллы.

Как известно, Екатерина Климова занимается воспитанием четырех детей. После родов ей удалось довольно быстро восстановить свою фигуру, об этом свидетельствуют публикации в ее микроблоге, сопровождаемые фотографиями актрисы. Но снимками своей дочери от актера Гелы Месхи, маленькой Бэллы, она крайне редко радует поклонников, и никогда не берет ее с собой на светские мероприятия, в отличие от других своих детей. На днях Актриса решила все же показать свою полуторагодовалую наследницу и опубликовала ее фотографию.

Мамина ))))) И шляпа тоже 👒 A post shared by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on Jul 20, 2017 at 5:03am PDT

Эта публикация вызвала множество восторженных комментариев. Подписчики Екатерины буквально засыпали маленькую девочку всеми возможными комплиментами. Однако, Екатерина предпочла, чтобы никто не мог разглядеть лицо ее дочери, поэтому на снимках девочка запечатлена в кепке и шляпе. «Боже! Красота нереальная! А кружева-то какие! Сойти с ума!», «Такая большая уже! Как время летит», — умиляются поклонники актрисы в комментариях под снимком.