Екатерина Никулина: невеста Ильи Глинникова пугает поклонников нездоровой худобой

Стоит не забывать о ценности того,что мы имеем.Ценить всё,что у нас есть.Эту Жизнь.,дни и ночи.,Солнце и Луну.Родных и близких нам людей.Каждый момент…Москва,я люблю тебя.#мир#вера#любовь

