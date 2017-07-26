Екатерина Никулина: невеста Ильи Глинникова пугает поклонников нездоровой худобой

Екатерина Никулина, невеста «пятого холостяка» Ильи Глинникова, пугает своих фолловеров нездоровой, почти анорексичной худобой. Поклонники девушки рады, что у нее с Ильей все серьезно и дело движется к свадьбе, но тот факт, что девушка теряет вес, очень настораживает их.

Опасения поклонников шоу «Холостяк» на данный момент вызывают не отношения Ильи Глинникова и Екатерины Никулиной, а ненормальная худоба невесты актера. Катя – счастливая девушка, она любит и любима, жених уже купил ей два кольца и планирует свадьбу в Грузии. Но при этом невеста артиста стремительно теряет килограммы, нужные организму, и становится похожа на жертву анорексии. У Никулиной слишком тонкие руки, острые плечи и нездоровый взгляд.

Фолловеры «Инстаграма» Екатерины Никулиной волнуются за любимицу, некоторые наоборот – злорадствуют, а она не обращает внимания на любые комментарии. Девушка продолжает публиковать фотографии с Ильей Глинниковым, называя его «мужчиной мечты», и себя – худую, бледную, изможденную.

Стоит не забывать о ценности того,что мы имеем.Ценить всё,что у нас есть.Эту Жизнь.,дни и ночи.,Солнце и Луну.Родных и близких нам людей.Каждый момент…Москва,я люблю тебя.#мир#вера#любовь A post shared by Ekaterina Nikulina (@cat7kate) on Jul 21, 2017 at 8:25pm PDT

Екатерину Никулину поклонники буквально умоляют набрать вес, искренне заботясь о ней и о ее здоровье – нездоровому человеку счастливой семейной жизни не видать. Дошло даже до того, что в отношениях Ильи и Екатерины предположили кризис: немногие холостяки женились на своих экранных невестах, а Илья Глинников может и не стать счастливым исключением.