Актриса сериалов Екатерина Волкова и ее муж Андрей Карпов могут погрязнуть в ремонте загородного домика на много лет. Волковой не нравится, как строители делают свою работу – они портят стены и полы, не могут закончить плитку, хотя супруги ездят их контролировать каждый день.

Сроки переезда за город артистки и ее мужа переносились несколько раз – семья снова выгнала бригаду, которая не хотела работать, но требовала запредельную плату. Одна бригада, нанятая Волковой и Карповым, пропала, искали ее с полицией и собаками, а когда нашли – бригадир оскорбил звездное семейство. Он заявил, что ему не интересен этот ремонт за предложенную плату. Другая бригада просто ничего не делала целыми днями, а кто-то из строителей рисовал маркером карикатуры вместо того, чтоб это же время потратить на то, что нужно.

Волкова, оставшаяся безработной, признается: нормально отдыхать можно было только в кухне, совмещенной с гостиной, но и ту раскурочили газовщики. Эту гостиную-кухню сделала для звездных супругов программа «Идеальный ремонт», при этом работники шоу правильно провели газовые коммуникации. Но потолок был сломан, часть новенькой кухни снята, и только тогда газовые службы убедились, что в их проверках не было смысла. Они похвалили супругов и уехали.

К неприятностям с ремонтом Волковой добавилась новая проблема – она осталась без работы. В первый день лета этого года она оставила подмостки Театра Киноактера. Артистка усиленно ищет новое место работы, веря, что черная полоса однажды закончится и начнется белая – с другим театром и отремонтированным загородным домиком.