Екатерина Волкова вместе с супругом задумываются о втором ребенке. Актриса уверена, что муж многое понял и готов активно помогать с малышом. Пара надеется, что в будущем у них родится сын.

Екатерина вместе со своим супругом Андреем в браке на протяжении семи лет. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Лизу и уже подумывают о сыне. Несмотря на плотный график обоих супругов, они все свободное время проводят с дочерью.

«Сейчас мы начали задумываться еще об одном ребенке. Андрей говорит о том, что многое понял и теперь будет мне помогать гораздо активнее. Я его пугаю: «Значит, я рожаю, а дальше он с тобой». Андрей стоически не поддается панике и лишь спрашивает: «Это же мальчик будет? Тогда договорились». Андрей действительно изменился — может быть, со вторым ребенком будет все по-другому», — призналась Волкова.

Одному из изданий Екатерина призналась, что с появлением ребенка в их семье, настали нелегкие времена. Если сразу Екатерина и Андрей жили только для себя, то, когда родилась Лиза, им пришлось полностью перестраиваться и привыкать к новому ритму жизни. Актриса пробыла в декрете совсем недолго и вскоре приступила к работе, а забота о малышке легла на плечи папы.

Как стало известно от «Starhit» звезда сериала «Воронины» и ее супруг занимаются ремонтными работами в своем новом доме. Несмотря на занятость Андрея на стройке, он регулярно интересуется жизнью дочери и проводит с ней время. Супруг Волковой решил самостоятельно заниматься организационными вопросами в строительстве, так как по профессии он является архитектором.