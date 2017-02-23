Елена Беркова прокомментировала инцидент с опубликованными хакерами видеороликами

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова прокомментировала «слив» в Сеть своего домашнего видеоархива. По словам актрисы и бывшей участницы телепроекта «Дом 2», она расценивает этот инцидент как подарок всем мужчинам на 23 февраля.

На днях хакеры взломали iCloud Берковой, получили доступ к откровенным видеороликам с участием актрисы и опубликовали ссылку на них в Интернете. В личном архиве Берковой содержались порядка двадцати откровенных роликов. Как объяснила позже Елена, эти видео они с мужем снимали исключительно для себя.

В целом, Беркова вовсе не обрадовалась тому, что хакеры сделали для нее бесплатный пиар. Слитые в Интернет кадры мгновенно собрали десятки тысяч просмотров. О Берковой снова заговорили во весь голос.

По словам актрисы, раз уж такое случилось, то пусть ее ролики будут подарком для мужчин на 23 февраля.

Напомним, что Елена Беркова получила известность в 2004 году, когда пришла на кастинг проекта «Дом 2». Однако действительно широкую популярность Беркова завоевала после того, как ее выгнали за периметр. Организаторы шоу узнали, что девушка снимается в фильмах для взрослых. Теперь Беркова позиционирует себя как актриса в отставке. Девушка занимается праздниками – ведет корпоративы и концерты.

К слову, хакерам, которые слили в Сеть ее домашние видео, грозит уголовное дело и тюрьма сроком до двух лет. Правда, найти мошенников будет не так просто.