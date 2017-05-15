Известная российская актриса Елена Бирюкова, которая знакома отечественному зрителю по комедийному сериалу «Саша+Маша» призналась о том, что в жизни ей пришлось пережить много испытаний, главное из которых – это борьба с онкологическим диагнозом.



Актриса призналась в том, что рак был поставлен чисто случайно, на обычном гинекологическом осмотре в кабинете гинеколога, куда она пошла просто потому, что хотела пройти плановое обследование, рекомендованное раз в год для женщин. Врач сразу обнаружил кисту на одном из яичников и сделал предположение, что на 50% — это злокачественное образование, требующее незамедлительного лечения. Первому гинекологу актриса не поверила и вынуждена была обратиться к другому врачу, который поставил такой же ужасающий диагноз. При этом опухоль была уже не одна, а несколько. Лечение, по совету врача, необходимо было осуществлять оперативно.

Елена также призналась, что ее одолевал страх не только из-за себя, но и за счет наличия маленького ребенка, который мог остаться без мамы. Актриса очень похудела, сильно нервничала, постоянно находилась в стрессе. Пройдя массу обследований, тяжелейшую операцию и курс лечения актриса вылечилась и осталась жива, но вот брак со вторым мужем рухнул. Во время лечения и непосредственного провидения хирургического вмешательства, супруг уехал на работу, на спектакль, бросив наедине с недугом свою жену. Никакие просьбы о помощи на него не действовали. В итоге пара развелась.

Сейчас актриса нашла новую любовь, Илью Хорошилова, с которым у пары родилась долгожданная девочка. Сейчас в семье Бирюковой все хорошо, а главное — все здоровы, что, по словам актрисы, самое главное. У нее есть любимая семья и успешная работа.