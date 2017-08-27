Елена Есенина и Юлия Проскурякова разорвали творческие отношения. Об этом сообщила супруга Игоря Николаева. Что стало причиной такого решения, артистки не сообщают. Поклонники знаменитостей очень расстроены данной новостью.

Стало известно о разрыве творческих отношений Есениной и Проскуряковой. Эту информацию сообщила жена Игоря Николаева. Знаменитости успели записать несколько дуэтов, один из которых стал настоящим хитом – «Я мать!».

Эта новость появилась на странице Проскуряковой в соцсети «Инстаграм». Что стало причиной принятия такого решения, пока неизвестно. Поклонники Есениной и Проскуряковой выразили свои переживания, так как ожидали в скором времени увидеть их совместную видео-работу.

«Дорогие друзья! Спешим сообщить вам, что Юлия Проскурякова и Елена Есенина больше не сотрудничают и не работают вместе!» — написала Проскурякова.

Дорогие Друзья! Спешим сообщить Вам, что Юлия Проскурякова и Елена Есенина больше не сотрудничают и не работают вместе! Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Авг 24 2017 в 2:34 PDT

Ранее Есенина рассказала, как они с коллегой начали работать вместе. По словам Елены, однажды ей захотелось спеть песню, автором которой является она, с Юлией Проскуряковой. Она отправила супруге Николаева несколько куплетов, певица оценила композицию и согласилась на дуэт, заявив, что аранжировкой займется ее муж.

Напомним, Есенина является композитором и поэтессой, она умело сочетает в своем творчестве поп-музыку, добавляя к ней фольклорные мотивы. Знаменитость принимала участие в различных песенных конкурсах. Так, она смогла стать победительницей фестиваля «Песни мира», проходившего десять лет назад, и «Славянского базара» в 2008 году. Ее композиции и видео-работы можно увидеть на популярных телеканалах. Также Есенина находится в сотрудничестве со многими звездами российского шоу-бизнеса.