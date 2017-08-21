Елена Исинбаева не сумела скрыть округлившийся живот

Недавно в Калининграде начался фестиваль короткометражных фильмов «Короче». Елена Исинбаева заняла место в жюри. На мероприятие она отправилась в просторном платье, которое было надето явно с целью скрыть некоторые формы тела.

На данный момент в Калининграде проводится кинофестиваль «Короче», особенностю которого является один критерий — фильм должен быть короткометражным. Елена Исинбаева не только заняла место в жюри на данном мероприятии, но и презентовала любителям кино фильм под названием «Сергей не один». Сюжет ленты повествует о мальчике, который растет в детдоме и мечтает стать художником. Позже Исинбаева опубликовала в своем микроблоге фотографию с мероприятия, а в комментарии к публикации написала, что презентуемая ей короткометражка о безграничных возможностях человека, который поверил в себя.

Перед началом официальной программы фестиваля короткометражного кино "Короче" с командой своего благотворительного фонда. Скоро презентую историю о талантливом художнике с большой мечтой. Картина получилась о силе духа, мужестве, уверенности в себе и безграничных человеческих возможностях. #СергейНеОдин #добавь_сергея_в_друзья #БлаготворительныйФондЕленыИсинбаевой @korochekino A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on Aug 18, 2017 at 8:27am PDT

Тем не менее, мало кого из её поклонников заинтересовал этот фильм и кинофестиваль в целом. Очень многие написали в комментариях поздравления с грядущим пополнением в семье, так как заметили округлившийся животик у спортсменки. Однако Елена оставила без ответа многочисленные вопросы о её беременности.