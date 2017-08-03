Елена Исинбаева, семикратная чемпионка мира, снова беременна — такую новость сообщила журналист и телеведущая Тина Канделаки. В семье Елены уже есть один ребенок — дочь Ева, которую она родила четыре года назад.

Тина Канделаки, телеведущая и журналист, сообщила на своей странице в «Твиттере», что российская спортсменка Елена Исинбаева снова беременна. Помимо Елены, Канделаки поздравила и шахматиста Сергея Корякина с рождением сына.

У Исинбаевой уже есть маленькая дочь Ева, которую спортсменка родила в 2014 году. Отцом девочки является Никита Петинов, тоже спортсмен — метатель копья.

Напомним, что Елена Исинбаева является одной их самых известных российских спортсменок. Помимо звания 2-кратной российской олимпийской чемпионки, она носит титул 3-кратной чемпионки мира на открытом воздухе и 4-кратной чемпионки в помещении по прыжкам с шестом в высоту. На ее счету двадцать восемь мировых рекордов в этом виде спорта.

Свою вторую беременность Елена проводит активно. Известно, что она входит в число членов жюри пятого отечественного фестиваля короткометражных фильмов под названием “Короче”. В фестивале в этом году принимают участие не только российские режиссеры, но и зарубежные, если они сняли короткометражку на русском языке. Всего членам жюри, включая Исинбаеву, придется посмотреть и оценить тридцать восемь фильмов.