Елена Корикова страдает депрессией

Елена Корикова, полюбившаяся многим россиянам по сериалу “Бедная Настя”, переживает не лучшие времена. Она перестала посещать светские мероприятия, вести страницы в соцсетях и, по слухам, злоупотребляет алкоголем на фоне развившейся депрессии. Причина — неудавшаяся личная жизнь и застой в карьере.

Поклонники актрисы Елены Кориковой, сыгравшей главную роль в сериале “Бедная Настя”, заметили, что она перестала давать интервью, появляться на светских мероприятиях и в соцсетях. Не случилось “чуда” и в день 45-летия актрисы, который она отметила в начале апреля. Все началось с того, что в соцсети кто-то неудачно пошутил по поводу изменений во внешности Кориковой, после чего она исчезла из поля зрения своих поклонников. Ходят слухи, что актриса впала в депрессию, которую запивает алкоголем, ведь ее давно никуда не приглашают сниматься, а личная жизнь дала трещину — она разорвала отношения с актером Сергеем Астаховым.

Коллега и друг актрисы — Александр Пашутин, решительно отверг слухи о ее алкоголизме. По его словам — это ложь, и он никогда не пил с ней вместе, несмотря на их давнюю дружбу. Все эти сплетни, по его мнению, специально запущены завистниками Елены, которые хотят подмочить ее репутацию. Он рассказал, что Корикова всегда была тихой, доброй и отзывчивой.

Однако, соседи актрисы по подъезду, придерживаются иного мнения. Один из них рассказал, что Корикова не видит в них людей. Соседи часто жаловались на шум, громкую музыку и крики, которые раздавались из ее квартиры. Мало того, по словам жильца, был случай, когда Елена чуть не набросилась на соседей с кулаками, когда те пришли в ее квартиру с требованием прекратить дебош.