Елена Ксенофонтова, известная российская актриса театра и кино, побывала в гостях у Киры Прошутинской, где открыто рассказала о своих мужьях: с кем-то она поддерживает теплые отношения, а с кем-то судится из-за квартиры.

На данный момент известная российская актриса театра и кино — Елена Ксенофонтова, находится в судебных тяжбах, которые были инициированы ее третьим мужем, обвиняющим актрису в семейном насилии. Помимо этой причины судебных разбирательств, другой причиной является раздел имущества между супругами, в частности, раздел квартиры. Правда, одно из дел, которое было открыто по факту обвинения Ксенофонтовой в насилии, было прекращено по причине вышедшего недавно Закона РФ «О декриминализации побоев».

Недавно актриса побывала в гостях одной из телевизионных передач, где дала откровенное интервью Кире Прошутинской. В беседе было затронуто много интересных тем, но одной из самых запоминающихся стали воспоминания актрисы о первом муже — Игоре Липатове. Елена в своем интервью призналась, что ее муж святой, блаженный, что они никогда не ругалась и он терпел все ее выходки. Также она призналась, что до сих пор поддерживает теплые дружеские отношения с этим человеком.

Сегодня был долгий день.. Бесконечный. Но силы строить планы на будущее еще остались. Значит, всё не так плохо. Спасибо, Жизнь, за твои сюжеты! #ЕленаКсенофонтова #elenaksenofontova A post shared by Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) on May 30, 2017 at 1:56pm PDT

Елена также рассказала и о причинах развода. По ее заявлению, именно она стала причиной разрыва их отношений с первым супругом. Она влюбилась в другого, но сообщить об этом в лицо не смогла. Она просто написала записку и ушла. Липатов пытался вернуть любимую женщину, но не смог.

Вообще актриса была замужем трижды, и именно сейчас продолжает судиться с третьим мужем — Александром Рыжих. Причина разбирательств – недвижимость. По словам актрисы, квартиру ей подарил муж, оформил дарственную и теперь хочет, чтобы она ее вернула. Ксенофонтова призналась, что после рождения дочери, где-то после двух лет, поняла, что муж ее просто ненавидит, живет в другой семье. Позже он даже избивал актрису, по ее словам.

Но несмотря на все, что произошло, Елена Ксенофонтова верит в счастливое будущее и не жалеет об ошибках.