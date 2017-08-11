Елена Подкаминская рассказала, какое имя дала новорождённой дочери

В жизни Елены Подкаминской неделю назад произошло радостное событие — актриса родила второго ребенка. И вот, только недавно она решила порадовать поклонников, сообщив им имя новорожденной девочки.
Елена Подкаминская стала матерью во второй раз — неделю назад актриса родила дочь. При этом общественность узнала о радостном событии только спустя несколько дней после рождения ребёнка. Елена делала всё возможное, чтобы скрыть свое интересное положение от журналистов и поклонников. Вчера актриса немного разоткровенничалась с подписчиками своего микроблога, которым сообщила, что назвала девочку Евой.
Однако, женщина предпочла оставить в тайне информацию о том, кто является отцом девочки. Некоторым сотрудникам СМИ удалось узнать имя возлюбленного Елены, которым, по их мнению, является Денис Гущин. Предполагаемый избранник Подкаминской не имеет абсолютного никакого отношения к шоу-бизнесу, так как зарабатывает на жизнь, занимаясь строительным бизнесом.