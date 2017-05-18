Елена Подкаминская, звезда телевизионного сериала «Кухня», устала от постоянных расспросов со стороны поклонников о ее возможной беременности. Чтобы расставить все точки над «и» актриса сделала исключение и дала откровенное интервью одному из изданий.

В социальных сетях последнее время обсуждается тема беременности актрисы известного и популярного сериала «Кухня» Елены Подкаминской. Подписчики Елены уверены, что актриса беременна вторым ребенком. Сама актриса стала появляться в достаточно свободных нарядах, которые и вызвали вопросы у ее поклонников. Кроме того стала появляться информация, что девушка максимально оградила себя от участия в мероприятиях, отказалась от участия в спектаклях и других проектах.

А впереди Огюст Роден и его чувственные вершины любви 👐 #великийскульптор #моялюбовь #импрессионизм #нереальностьчувственнойкрасоты #люблюгулятьпогороду #пончо #платье @pe_for_girls A post shared by Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) on Apr 12, 2017 at 7:52am PDT

Сама звезда не любит распространяться о своей личной жизни, скрывая ее от посторонних глаз. Все комментарии и вопросы в Инстаграме, где и посыпались потоки вопросов о возможной беременности, остались без ответа. Но вот в недавнем интервью, которое Елена дала в виде исключения одному из российских изданий, актриса подтвердила факт беременности и попросила оставить ее наедине с семьей.

В интервью актриса заявила о том, что хочет избежать всех домыслов и рассуждений прессы и общественности, поэтому и дает откровенное интервью и отвечает на все вопросы. Елена также отметила, что у нее нет возможности полностью уйти в декрет и отказаться от всех проектов, к работе обязывает профессия, но график уже не такой плотный и в нем находится время и для отдыха.

Кто стал отцом второго ребенка 38-летней Каминской пока неизвестно, девушка только отметила, что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и кинематографу, поэтому предпочитает быть в стороне от всей шумихи.

Сейчас у Елены уже есть дочка Полина, которую она родила еще в 2010 году от бизнесмена, с которым развелась в 2015 году.