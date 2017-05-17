Елена Ваенга выложила в «Инстаграме» фотографию любимого мужа

Популярная певица шансона Елена Ваенга находится сейчас в разлуке с молодым мужем Романом Садырбаевым. Она выложила в «Инстаграм» его фото со словами о том, что ей плохо без ее любимого барабанщика.

В сентябре прошлого года шансонье вышла замуж за барабанщика своей группы. Это была тайная, закрытая свадьба, и очень многие знакомые невесты обиделись на нее. Но зарегистрировать брак и узаконить отношения Елена Ваенга решила ради бабушки и ее круга общения. Вдова адмирала сначала решила, что это не бракосочетание внучки, а церемония ее награждения очередной медалью. Красивая свадьба в Кутузовском ЗАГСе была устроена только ради близких людей.

❤️…. плох без тя , барабанщик…. @sadyrbaevroma A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on May 16, 2017 at 8:15am PDT

О романе певицы с человеком, который на 6 лет моложе, шептались в коллективе достаточно долго. Парень приехал в Санкт-Петербург из Краснодара и долго искал свое место под солнцем: сначала работал в группе рок-певицы Светланы Сургановой, а в 2008 году пришел к Елене Ваенге на работу. У певицы и барабанщика подрастает сын Ваня, которому на момент свадьбы родителей было 4 годика.

По натуре Ваенга – скрытный человек, свою жизнь напоказ выставлять не любит, а мужа и сына старается без надобности не показывать. Фотографии вроде той, которая в ее «Инстаграме» — редкость. Недавно семья певицы ходила в ресторан в Питере, фото оттуда имеется, но лица Романа и Вани практически невозможно рассмотреть. Ваенга любит проводить время со своими родными, но распространяться об этом не хочет.