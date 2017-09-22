Элеонора Севенард: Большой театр принял в труппу праправнучку скандальной балерины Матильды Кшесинской

Большой театр заполучил в свою труппу новый секс-символ российского балета – Элеонора Севенард является одной из потомков скандально известной Кшесинской. Об этом заявила пресс-служба театра, отмечая, что о родстве узнали из уст новенькой, а соответствующих бумаг и родословных у Элеоноры Севенард нет.

Двоюродная праправнучка скандально известной балерины Матильды Кшесинской решила пойти по стопам своей прапрабабушки и стать артисткой балета. Девушке всего 19 лет, но ее уже успели отметить, высоко оценить. Она даже стала фавориткой другого Николая – ректора Академии им. Вагановой Николая Цискаридзе. Он отметил, что своей трудоспособностью девушка пошла в скандальную прапрабабушку, также у Элеоноры талант, заложенный в генах – она лучшая выпускница за последние 25 лет, подобных ей за четверть века выпустили всего два раза. Севенард действительно является потомком Матильды Феликсовны.

Фотографии из серии "перед самым выходом на сцену" ,спасибо @silaavvakum и @alisaaslanova ✨ A post shared by Eleonora (@elya_7ard) on Jun 24, 2017 at 7:40am PDT

В скором времени оценить красавицу на российской сцене можно будет на балу для дебютанток “Tatler”. До этого девушка блистала в постановках Мариинки, посещала страны Балтики, исполняла ведущие партии в балетах на музыку Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Йозефа Байера. О родственнице Элеоноры, жившей в начале ХХ века, никто бы и не вспомнил, если бы не скандальный фильм Алексея Учителя, к тому же Николай II – не единственная августейшая особа, увлекшаяся Кшесинской. Матильда стала женой князя Андрея Романова.