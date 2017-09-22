Элеонора Севенард: Большой театр принял в труппу праправнучку скандальной балерины Матильды Кшесинской

Большой театр заполучил в свою труппу новый секс-символ российского балета – Элеонора Севенард является одной из потомков скандально известной Кшесинской. Об этом заявила пресс-служба театра, отмечая, что о родстве узнали из уст новенькой, а соответствующих бумаг и родословных у Элеоноры Севенард нет.
Двоюродная праправнучка скандально известной балерины Матильды Кшесинской решила пойти по стопам своей прапрабабушки и стать артисткой балета. Девушке всего 19 лет, но ее уже успели отметить, высоко оценить. Она даже стала фавориткой другого Николая – ректора Академии им. Вагановой Николая Цискаридзе. Он отметил, что своей трудоспособностью девушка пошла в скандальную прапрабабушку, также у Элеоноры талант, заложенный в генах – она лучшая выпускница за последние 25 лет, подобных ей за четверть века выпустили всего два раза. Севенард действительно является потомком Матильды Феликсовны.
В скором времени оценить красавицу на российской сцене можно будет на балу для дебютанток “Tatler”. До этого девушка блистала в постановках Мариинки, посещала страны Балтики, исполняла ведущие партии в балетах на музыку Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Йозефа Байера. О родственнице Элеоноры, жившей в начале ХХ века, никто бы и не вспомнил, если бы не скандальный фильм Алексея Учителя, к тому же Николай II – не единственная августейшая особа, увлекшаяся Кшесинской. Матильда стала женой князя Андрея Романова.