Элина Быстрицкая пережила гипертонический криз и получила ожог глаза

Артистка времен СССР, звезда «Тихого Дона», Элина Быстрицкая 2 августа два раза вызывала себе скорую медицинскую помощь по двум разным поводам. Сначала ей диагностировали гипертонический криз, помогли на месте и оставили дома. Но когда второй раз артистка пожаловалась, что обожгла глаз лекарственным препаратом – ее забрали в Боткинскую больницу.

Народную артистку СССР Эллину Быстрицкую все больше беспокоит и подводит ее здоровье – 2 августа она дважды вызывала себе СМП, жалуясь на совершенно разные симптомы. Справиться с гипертоническим кризом врачи помогли актрисе на дому, посоветовав принимать те же препараты, что и раньше. Элина Авраамовна не раз обращалась за помощью, страдая атеросклерозом. Но во второй раз актриса вызвала на дом врача в связи с резкой болью в глазу – она обожгла роговицу, открывая лекарство. С химическим ожогом глаза звезду доставили в Боткинскую больницу.

Элине Быстрицкой, звезде экранизации романа М. Шолохова «Тихий Дон», в этом году исполнилось 89 лет. Врачи берегут здоровье возрастной звезды СССР, живущей в одиночестве, а поклонники очень переживают за нее. Сейчас советской легенде кино угрожает слепота из-за того, что она обожгла глаз одним из лекарств от атеросклероза.

Около тридцати лет Элина Авраамовна Быстрицкая коротает век в одиночестве. С мужем Николаем Кузьминским она рассталась, детей у пары не было, а с новой семьей у артистки не сложилось. Когда актрисе становится плохо и она не выходит на связь – за нее бьют тревогу друзья. Круг общения у Быстрицкой очень верный и проверенный годами, а новых людей впускать в свою жизнь актриса, которой почти 90 лет, уже не хочет.