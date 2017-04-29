Элина Камирен поделилась в своем блоге, как познакомиться с богатыми мужчинами. Экс-участница «Дома-2» рассказала на какие типы делятся состоятельные представители сильного пола.

Совсем недавно в своем видео-блоге Элина Камирен решила поделиться с одинокими девушками информацией, как познакомится с богатым молодым человеком. Со слов Элины состоятельных мужчин можно поделить на различные категории. Среди них: спортсмены, депутаты, умники и мафия. В видео-уроке бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» поведала о каждом типе, уточнив, что она из собственного опыта знает как общаться с подобными «персонажами».

«Это, собственно, люди, которые владеют какими-то ресурсами. Это, как правило, уже состоятельные мужчины. Как правило, взрослые мужчины, потому что для того, чтобы это иметь, даже если тебе это досталось по наследству, ты должен уметь этим руководить. Для этого нужен опыт – уж извините, но без этого никак. Это, конечно, очень умные люди. Если они позволяют, как вы думаете, их разводить по жиже, то поверьте, они позволяют вам это делать», — говорит Камирен.

В спортсменах Камирен ценит постоянство, так как они всегда в работе и не имеют возможности переключаться с одной девушки на другую. По словам Элины среди чиновников большинство людей женаты, однако есть и разведенные. Для того, чтобы познакомится с таким типом мужчин, лучше отправить резюме на должность помощника депутата. Благодаря посещениям различных мероприятий, охотницам за состоятельными мужчинами удастся познакомиться с высокопоставленным человеком. Единственный недостаток, по мнению экс-участницы «Дома-2», засекреченность отношений. Умников Элина предлагает поискать в инновационном центре «Сколково». Такие люди не имеют высоких требований к своей второй половине. Главный критерий для них – любовь. Камирен призналась, что у нее были отношения с «мафией», которые продолжают существовать в XXI веке, но всячески утаивают свой вид деятельности.