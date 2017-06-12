Елизавета Пескова активно комментирует в социальной сети публикации Александры Жулиной. Это в очередной раз подтверждает, что наследница пресс-секретаря российского президента находится в хороших отношениях с дочкой Навки.

Дочка Дмитрия Пескова, занимающего должность пресс-секретаря российского лидера, является активным пользователем соцсети «Инстаграм». Елизавета Пескова не раз публиковала на своей странице скандальные посты, которые удивляли ее поклонников.

На днях Александра Жулина поделилась в микроблоге «Инстаграм» личным снимком, сделанным в дорогом ресторане, на который получила одобрительный комментарий от наследницы Пескова. Известно, что девушки находятся в хороших отношениях.

Дочь Татьяны Навки ранее публиковала фото, на которых вместе с мамой блистает на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Мероприятие посетила и Елизавета Пескова, но родственники не пересеклись.

Напомним, Пескова постоянно получает в свой адрес обвинения, из-за финансового благосостояния и за проживание за пределами России. Девушке надоели эти оскорбления и она решила ответить всем. Елизавета опубликовала сатирический пост, в котором назвала отца «главным вором страны», добавив, что у нее есть рабы, ежедневно в ее рационе только самая дорогая еда, она неумна, и поэтому диплом будет куплен, а также веселится на деньги народа. Разумеется, все это было написано с юмором. На ее странице можно найти негативное высказывание в адрес мэра города, и поддержку сноса пятиэтажек.