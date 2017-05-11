Эмануель Макрон, который уже по итогам выборов является официально Президентом Франции, полностью на стороне своей жены, которая на 25 лет старше своего избранника. По словам политика, его достижения в том числе и заслуга жены, и не важно какой у нее возраст.

По результатам 2-го тура президентских выборов во Франции победил Эммануэль Макрон, который обошел свою конкурентку Марин Ле Пен. Но общественность волнует не только политическая жизнь нового президента, но и его личная. Многие стали активно обсуждать личность жены Макрона Бриджит Тронье, которая в прошлом была учительницей своего мужа, преподавала французский язык. Но самое главное даже не то, что она была преподавателем нового президента, а то, что она старше своего избранника на целых 25 лет. Именно этот факт очень беспокоит общественность. Нашлись те, кто даже высказал мнение относительно отсутствия любви между супругами, поскольку невозможно, по их мнению, любить женщину, которая на полвека старше тебя.

Стали появляться по этому поводу и скандальные картинки в социальных сетях, которые глумились над разницей в возрасте. Даже французское издание Charlie Hebdo выпустило юмористическую картинку, которая с издевкой изображает супругов, а изображенные карикатуры высмеивают отсутствие детей у пары.

Но сам Эммануэль Макрон защищает свою супругу и не понимает такого отношения к его браку. Он заявил в одном из последних интервью, что его жена всегда помогает ему, в том числе и в становлении его как президента Франции.

Сама жена Макрона Бриджит Тронье на публике и в своих заявлениях сдержана, объясняя свое поведение тем, что она понимает: быть женой политика не просто. Также Тронье утверждает, что всегда с уважением относиться к женам политиков, поскольку не понаслышке знает как тяжело быть женщиной такого мужчины.