Эмили Ратаковски: сексуальность мешает модели развиваться в плане карьеры

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски жалуется СМИ на свою сексуальность – из-за нее девушка не развиваться в плане карьеры: в Эмили многие не видят личности. О ней говорят: «Не подходит, потому что слишком сексуальна» и не дают ролей.

Звезда журнала Harper’s Bazaar Australia актриса Эмили Ратаковски заявила, что в ней не видят личность и актрису для серьезных ролей из-за ее сексуальности и слишком большой груди. Она потеряла несколько контрактов только из-за того, что мужчины будут смотреть на грудь модели, а не на нее. Сама Эмили уверена, что это дискриминирует женщину – любая красивая девушка является личностью независимо от того, какая у нее грудь. Но из-за стереотипов модель сидит без работы.

Buongiorno 👋🏽 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jun 13, 2017 at 4:11am PDT

Не все согласны с Эмили Ратаковски в плане того, что она пала жертвой штампов и стереотипов. Девушка сама делает пикантные «фото-ню» и выкладывает в соцсети, со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян она снималась топлесс – Эмили сама испортила себе реноме, а теперь жалуется, что в ней не видят личности и не берут на работу. К тому же режиссерам и модельным агентствам очень нужны красивые, ухоженные, сексуальные актрисы и модели, но куда нужнее талант и артистичность.

Ране СМИ писали, что едва попав на курорт, 26-летняя Ратаковски тут же устроила «пикантную фотосессию». Она практически оголилась, накинув на себя только курточку. Фолловеры ее «Инстаграма» пришли в восторг, а вот потенциальные работодатели о ней сделали соответствующие выводы.