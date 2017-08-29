Эмилия Кларк разочаровала поклонников реальной внешностью

Поклонники персонажа Эмилии Кларк, Дейенерис Бурерожденной, разочаровались в актрисе, увидев ее в реальной жизни. Кларк, в свою очередь, не понимает такой реакции: зритель должен осознавать, что актер – это не его персонаж, и Дейенерис — не единственная героиня Эмилии.

Неоднозначная реакция фанатов «Игры престолов» на внешность Эмилии Кларк в жизни очень смутила актрису. Она искренне не понимает, чем разочаровала зрителей: они должны были знать, что на самом деле она не блондинка и не «мать драконов», а ее персонажа придумал писатель Джордж Мартин. Тем не менее, у поклонников Вестероса портится настроение каждый раз, когда они видят Эмилию в повседневности – девушка может выйти на люди с обыкновенной прической, не нарядная и почти без макияжа.

Много раз Кларк объясняла поклонникам, что она – не «кхалиси», не правительница и не может следить за волосами так, как это делает Бурерожденная. Да и в жизни девушка совершенно не похожа на персонажа. Странно, что взрослые люди этого так и не поняли, но Кларк падает духом каждый раз, когда видит, что фанаты разочарованы.

«Люди, работающие над фильмами и сериалами – актеры, операторы, визажисты прикладывают уйму усилий для того, чтобы результат их труда выглядел безупречно. Но образы на экране создаются для того, чтобы вдохновлять зрителей, а не «обогащать» их комплексами по поводу собственного несовершенства или заставлять впадать в уныние, сравнивая себя с очередной звездой», — прокомментировала Кларк.

Эмилия Кларк призналась, что не хочет стать тем идеалом внешности, к которому будут стремиться молоденькие девочки, наживая комплексы. Она объясняет, что над ее персонажем, Королевой Юга, работают стилисты, гримеры и костюмеры, делая актрису похожей на героиню, описанную в книге. «Звезды» на экране, по словам девушки, светят для радости телезрителя, а не для того, чтобы он разочаровывался в себе и окружающих.