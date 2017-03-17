Эмма Уотсон накажет хакеров, укравших ее личные фото

Эмма Уотсон подаст в суд на хакеров, сливших в виртуальную сеть ее личные снимки. Британская актриса намерена наказать злоумышленников.

Уотсон было дано указание ее личным юристам, которые должны будут сделать все, что от них зависит для наказания хакеров. Пресс-секретарь знаменитости утверждает, что речь идет только о фотографиях, на которых актриса запечатлена в одежде.

«Снимки, где запечатлена примерка Эммой нарядов, подготовленных для нее стилистами. Данные фото были сделаны несколько лет назад. Именно они и были украдены, о снимках с оголенным телом речи нет. Адвокаты актрисы получили инструкции, мы не комментируем эту тему», — говорит представитель звезды.

Напомним, поклонники актрисы продолжают обсуждать ее образ в стиле героини Белль из сказки «Красавица и Чудовище», в котором она появилась недавно во время выступления на программе общества города Нью-Йорка. Данная организация занимается детскими кинолентами. Наряд изготовлял дом Dior.

«Мы обсудили с Эммой и пришли к мнению, что необходимо создать платье, так как это ее кинолента, поэтому нужно все максимально приблизить», — рассказала Мария Грация Кьюри, занимающая в модном моде должность креативного директора.