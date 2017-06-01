Эммануил Виторган, известный актер театра и кино, пришел в студию программы «Секрет на миллион», ведущей которой является Лера Кудрявцева, где открыто рассказал о своей жизни и ожидающемся в его семье пополнении.

В студию к Лере Кудрявцевой, которая сейчас ведет передачу на НТВ «Секрет на миллион» пришел известный актер Эммануил Виторган, который и поделился своей историей жизни. Чтобы заинтриговать зрителей Лера Кудрявцева решила сообщить о том, что известный актер театра и кино сейчас готовится вновь стать отцом, чему он очень рад. Лера поздравила актера с этим долгожданным событием.

Валерия Кудрявцева отметила, что в студии актер был не один, а со своей супругой, третьей женой Ириной, которой исполнилось недавно 55 лет. Виторгану же на данный момент 77 лет, но, не смотря на разницу в возрасте, это гармоничная и счастливая пара, в которой скоро произойдет радостное событие. Ведущая отметила, что известный актер театра и кино станет папой в третий раз, и он этому несказанно рад.

Ведущая также рассказала, что в студии программы Эммануил Виторган смог открыто рассказать о старшей дочери Ксении, которая не простила отцу всех обид и выбрала позицию не общаться с папой. Ксения уже сама стала бабушкой, но она не позволяет своему отцу видеться с правнуками. Виторган не обижается на дочь, и понимает, что она имеет на это право.

Также в своем открытом интервью Эммануил рассказал о самой большой радости в жизни – внуке Платоне, которому недавно исполнилось полгода. Актер рассказал: на кого похож малыш, чем он интересуется и чем радует родителей. Кстати, Виторган старший больше рассказывает о внуке, чем его сын Максим и его жена Ксения Собчак, придерживающие мнения не распространять информации о сыне.

В итоге, Лере удалось заинтриговать своих поклонников, которые теперь с нетерпением ждут выхода передачи. Ведь многих интересует каким образом появиться малыш в семье актера , ведь возраст супругов не так мал.