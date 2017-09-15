Эрна Мир стала одной из трех победителей музыкального конкурса начинающих исполнителей “Новая Волна”. В качестве приза за победу в конкурсе Эрна получит два миллиона рублей.

Два дня назад стали известны имена победителей музыкального конкурса “Новая волна”. Этот конкурс стал в этом году беспрецедентным, так как наивысших судейских оценок удостоились сразу трое участников, которые разделили между собой шесть миллионов рублей. Как заявил Игорь Крутой, занимающий должность председателя жюри фестиваля, на родине победителей конкурса многие начинающие исполнители надеются когда-нибудь получить такую же возможность реализовать свой талант. Что касается победителей конкурса, то они по возвращению на родину становятся там знаменитостями и начинают вести серьезную гастрольную деятельность.

Отметим, участники из России в этом году не удивили жюри, наилучшего результата удалось добиться Саше Санте, который, по результатам судейского голосования, оказался на пятом месте. В общей сложности на фестивале были представлены исполнители из девяти разных стран. Каждый участник, в независимости от занятого места, получил от организаторов конкурса диплом об участии, а также специальные призы от спонсоров мероприятия.

Напомним, конкурс на протяжении двенадцати лет проводился на территории Латвии, однако организаторам пришлось переместить место проведения конкурса в Сочи, так как латвийские власти решили ограничить въезд на территорию страны для многих российских артистов.